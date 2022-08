VluchtelingenWerk: weigeren nareizigers ronduit harteloos

Dat het kabinet tijdelijk geen zogeheten nareizigers wil toelaten in Nederland is een ‘ronduit harteloze maatregel’, stelt VluchtelingenWerk Nederland vrijdag. Volgens de organisatie gaat deze maatregel ook geen verschil maken om de huidige problemen op te lossen.

Het weren van nareizigers maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen om de asielcrisis te bezweren, aldus ingewijden rondom het kabinet eerder vrijdag. VluchtelingenWerk Nederland noemt dat ‘het bewust langer uit elkaar houden van families’. De organisatie zegt dat het kabinet had kunnen voorzien dat mensen op een later moment naar Nederland zouden reizen als gevolg van de beperkte reismogelijkheden in coronatijd.

De organisatie vindt dat de oorzaak van de crisis niet ligt in de aantallen, maar in bestuurlijk onvermogen. ‘Vluchtelingen mogen niet de prijs betalen voor deze zelf veroorzaakte crisis.’

VluchtelingenWerk Nederland roept gemeentes op om een in de maak zijnde spoedwet niet af te wachten maar nu al haast te maken met het zoeken naar leegstaande gebouwen, zoals ziekenhuizen, kazernes en kantoorpanden. ‘Crisisnoodopvang is geen oplossing voor de komende maanden. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat deze vorm van opvang zeer schadelijk is voor het welzijn en de mentale gezondheid van mensen op de vlucht. Ga op zoek naar permanente locaties die aangedragen kunnen worden aan het COA om vluchtelingen op een menswaardige manier op te vangen in Nederland.’