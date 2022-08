Tweede aanhouding voor beschieting en dood man Hengelo

Het schietincident van 5 juli vond plaats op de Trijpstraat in Hengelo. Het 32-jarige slachtoffer uit Hengelo probeerde weg te komen met zijn auto, maar botste tegen een lichtmast aan de Parallelweg Ls. Ondanks dat omstanders en agenten eerste hulp verleenden overleefde hij het niet. De politie kan geen uitspraken doen over of hij is omgekomen door de schietpartij of dat de uiteindelijke botsing hem fataal werd.

Donderdag is in Hengelo door de politie ook gezocht naar een weggegooid vuurwapen ‘zodat het niet alsnog in verkeerde handen terechtkomt’. Deze zoektocht heeft niets opgeleverd.

De woensdag opgepakte man is inmiddels weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte in de zaak. Eerder werd al een 21-jarige man uit Rotterdam opgepakt, hij zit nog vast.