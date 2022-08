Utrecht: bijna alle statushouders hebben een huurwoning gevonden

De meeste statushouders die Utrecht in opdracht van het Rijk moest huisvesten, hebben met voorrang versneld een woning gevonden. De gemeente besloot om zes weken lang vrijwel alle sociale huurwoningen die vrijkwamen te reserveren voor statushouders. Dit om de achterstand die bestond weg te werken. Dat is sneller gelukt dan verwacht, laat wethouder Rachel Streefland (asiel en integratie) vrijdag aan de gemeenteraad weten. Vrijkomende huurhuizen komen vanaf maandag weer grotendeels beschikbaar voor andere huurders.

Al in de eerste drie weken vonden 279 vluchtelingen met een verblijfsvergunning een huis. Samen gaat het om 148 woningen. De komende weken krijgen ook de andere mensen op de wachtlijst een eigen huis, verwacht de gemeente Utrecht. Daarom is de voorkeurspositie niet meer nodig.

Het gemeentebestuur wilde binnen zes weken 490 statushouders (de opdracht die het Rijk het stadsbestuur had gesteld) een woning aanbieden. ‘Wij zijn heel blij dat we zo snel zoveel statushouders kunnen huisvesten. Samen met het COA, de woningcorporaties en VluchtelingenWerk hebben we ons enorm ingespannen om dit voor elkaar te krijgen. Hierdoor komen eerder dan verwacht weer woningen beschikbaar voor alle woningzoekenden’, laat de wethouder weten.

Ter Apel

Het doel van de maatregel was om asielzoekerscentra en opvanglocaties zoals Ter Apel te ontlasten. Die zitten onder meer overvol omdat statushouders door de krappe woningmarkt niet kunnen doorstromen naar een eigen huis. Andere gemeenten in Nederland hebben interesse getoond in de Utrechtse aanpak, aldus de gemeente.

Utrecht kondigde half juli aan dat vrijwel alle vrijkomende sociale huurwoningen voor een periode van zes weken naar hen zouden gaan. De ‘noodgreep’ leverde lof op, maar onder andere woningzoekenden ook weerstand. Woningcorporaties hebben jarenlange wachtlijsten en mensen voelden zich benadeeld. Vrijkomende woningen gaan normaliter voor 70 procent naar reguliere woningzoekenden en voor 30 procent naar bijzondere en kwetsbare doelgroepen, onder wie statushouders.

Achterstand

In ruil voor het wegwerken van de achterstand wil Utrecht versneld tijdelijke woningen realiseren. ‘Wij willen op korte termijn een bestuursakkoord sluiten met onder meer het Rijk, regiogemeenten en woningcorporaties om versneld tijdelijke woningen bouwen, die 10 tot 15 jaar blijven staan. Iedereen verdient een dak boven z’n hoofd’, zegt wethouder Dennis de Vries (wonen).