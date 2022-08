Wakker Dier: alweer een kandidaat-liegebeest minder

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier heeft voor de derde keer een kandidaat voor de verkiezing van het Liegebeest van het jaar van de nominatielijst gehaald. Snackfabrikant Van Dobben doet niet meer mee, omdat het bedrijf vanaf dit najaar alleen nog kippenvlees met minimaal één Beter Leven ster zal gebruiken en in 2023 zijn claim ‘eerlijke ingrediënten’ in de prullenbak gooit.

‘We zijn blij met deze stappen van Van Dobben, voor consumenten én voor de kippen’, aldus de organisatoren van de jaarlijkse verkiezing. Er zijn nu nog twee kandidaten voor de titel: de zuivelsector met de commercial Boeren houden van koeien en de geitensector met de campagnetekst ‘optimaal welzijn’.

Ook PLUS met Boerentrots kalfsvlees en Jumbo met zijn tilapia zijn al afgevallen als mogelijke titeldrager. Jumbo past de eigen mededelingen over het product aan en PLUS haalde een claim over de herkomst van het vlees van de website.

Consumenten kunnen nog stemmen. Op 6 september maakt Wakker Dier de winnaar bekend. Als er dan nog een kanshebber is, tenminste.