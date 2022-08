Niet meer meldingen bij Slachtofferhulp na nieuwe BOOS-aflevering

Slachtofferhulp Nederland heeft na de tweede uitzending van het onlineprogramma BOOS over The Voice of Holland niet meer meldingen gekregen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de vloer van de zangcompetitie. ‘Nu zien we dat het aantal telefoontjes gelijk is gebleven met hoe het recentelijk was’, zegt een woordvoerster.

Na de eerste uitzending waarin de misstanden rondom The Voice of Holland aan de kaak werden gesteld zag Slachtofferhulp Nederland een piek in het aantal meldingen over de zaak. ‘De telefoon stond toen roodgloeiend’, aldus de zegsvrouw. Dat is nu dus niet het geval. Ze kon geen concrete aantallen geven.

De woordvoerster benadrukt dat mensen die twijfelen om melding te maken altijd contact op kunnen nemen met Slachtofferhulp. ‘Wij kunnen dan met ze kijken wat voor hen een mogelijke volgende stap is. Mensen moeten niet blijven rondlopen met vervelende ervaringen.’

De onlineserie BOOS meldde donderdag op basis van anonieme bronnen dat Talpa-topman John de Mol op de hoogte zou zijn geweest van meerdere meldingen over het gedrag van voormalig The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen. Deze meldingen zouden bekend zijn bij een contactpersoon binnen de productie en een eindredacteur van Talpa. Het is niet duidelijk of zij De Mol daarvan op de hoogte hebben gesteld.

Eind april werd bekend dat het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek instelt naar aanleiding van aangiften die zijn gedaan wegens wangedrag bij The Voice of Holland. Er liggen onder meer aangiften tegen Ali B, Rietbergen en een regisseur.