KPN verlaagt glasvezeltarieven voor aanbieders onder druk ACM

KPN en Glaspoort hanteren vanaf vrijdag lagere tarieven voor toegang tot het glasvezelnetwerk. Het gaat om toegang voor andere partijen die via hun glasvezelnetwerk internetdiensten aan willen bieden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) had bij de netwerkaanbieders aangedrongen op de prijsverlagingen.

De toegangsprijzen van KPN en Glaspoort waren volgens de waakhond eerder zo hoog dat er te weinig mogelijkheden waren voor kleine partijen om toegang tot het netwerk te krijgen. Consumenten dreigden door de beperkte concurrentie meer te moeten betalen. Met de lagere tarieven wordt concurrentie voor snel internet juist gestimuleerd, aldus de toezichthouder. KPN en Glasvezel hebben ook de doorberekening van de inflatie beperkt.

De nieuwe tarieven gelden voor de komende acht jaar. De ACM houdt toezicht op de naleving van de nieuwe voorwaarden en tarieven.

KPN en Glaspoort beloofden begin april al de tarieven te verlagen in sommige gevallen. Nadat enkele telecomaanbieders bij de ACM kritiek hadden geleverd, deden KPN en Glaspoort een nieuw voorstel, waarin de prijzen in alle situaties worden verlaagd.

KPN investeert jaarlijks honderden miljoenen in de aanleg van het glasvezelnetwerk. De telecomaanbieder wil naar eigen zeggen samen met Glaspoort eind 2026 80 procent van alle Nederlandse huishoudens voorzien van glasvezel. Glaspoort is een samenwerkingsverband tussen KPN en pensioeninvesteerder APG dat met name op het platteland glasvezelaansluitingen realiseert.