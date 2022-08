Schiphol hoopt op schrappen maximum aantal reizigers na oktober

Schiphol gaat er alles aan doen om te zorgen dat het niet nodig is om ook na oktober een maximumaantal reizigers in te stellen. Dat zei topman Dick Benschop vrijdag. Volgens Benschop is het vooralsnog niet duidelijk of er ook in november en december dergelijke beperkingen zullen zijn.

‘Die analyse moet nog gemaakt worden. Maar waar we heen willen, is dat het niet nodig zal zijn.’ Maar mocht het toch nodig zijn, dan ‘zullen we het doen’, aldus Benschop. ‘Omdat het in belangrijke mate aan de kwaliteit van de reiservaring bijdraagt.’ Volgens de topman is de luchthaven goed op weg met het terugwinnen van de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid, ‘en dat willen we vasthouden’.

De snelle terugkeer van reizigers gekoppeld met personeelstekorten op de luchthaven zorgden de voorbije maanden voor grote problemen op Schiphol. Met de huidige ingestelde beperkingen op het aantal reizigers, die vooralsnog dus tot en met oktober duren, probeert de luchthaven de lange rijen en bagageproblemen te ondervangen.

Om de veiligheid te waarborgen werd de capaciteit van de luchthaven aangepast aan het beschikbare aantal beveiligers. Schiphol heeft inmiddels naar eigen zeggen in ‘alle hoeken en gaten van de arbeidsmarkt’ gezocht naar nieuw personeel. Vanaf augustus zijn er tweehonderd extra beveiligers aan het werk. De bedoeling is dat zij meer uren gaan maken. Daarnaast moeten er nog eens driehonderd extra beveiligers bijkomen. Daar is de luchthaven nog naar op zoek, aldus financieel directeur Robert Carsouw.