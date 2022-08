Schiphol is begonnen met betalen claims van reizigers

In totaal zijn er in de eerste twee weken na aankondiging van de regeling op 11 augustus zo’n 2600 claims van reizigers binnengekomen en daar komen dagelijks nog zo’n tweehonderd bij, aldus Carsouw. Hoeveel geld de hele compensatieregeling Schiphol gaat kosten, kon hij niet zeggen. Daar is het volgens de financieel directeur nog te vroeg voor.

