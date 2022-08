Wetenschappers maken muizenembryo ‘s zonder sperma en eicellen

Wetenschappers hebben muizenembryo’s ontwikkeld uit stamcellen zonder dat er sperma of eicellen aan te pas kwamen. De embryo’s leken sterk op een echt muizenembryo, compleet met onder meer tekenen van een hart- en hersenfunctie, en hielden het ruim acht dagen vol. Dat schrijven Britse en Amerikaanse media.

De onderzoekers, van onder meer de universiteit in Cambridge en California Institute of Technology, hopen hun resultaten uiteindelijk te gebruiken om vroege ontwikkelingsstadia van met name menselijk leven beter te begrijpen en zo bijvoorbeeld ook hoe miskramen en bepaalde ziekten ontstaan. Ze zouden mogelijk zelfs de basis kunnen leggen voor het creëren van menselijke embryo’s, zo wordt al geopperd. Dat zou dan weer kunnen leiden tot nog preciezer onderzoek en zelfs het verwezenlijken van organen voor transplantatie.

Er zouden bovendien ook veel minder proefdieren nodig kunnen zijn door deze ‘synthetische’ embryo ‘s voor onderzoek te gebruiken. Zo lang is de wetenschap echter nog lang niet, maar toch worden de vorderingen tot nu toe in brede kring als spectaculair gezien.