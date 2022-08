Vakbonden: actiebereidheid NS-personeel blijkt groot

Zoals verwacht is de actiebereidheid onder NS-personeel, dat vrijdag het werk heeft neergelegd in Zuid-Holland, groot. Dat zeggen woordvoerder van vakbonden CNV en FNV vrijdagochtend. De actiebereidheid is ver boven de 90 procent. ‘Dat is echt ongelofelijk. Maar we schrikken er ook van. Het betekent dat er echt iets bij de NS aan de hand is’, aldus een woordvoerder van het CNV.

Vrijdag staakt NS-personeel met de standplaatsen Leidschendam, Dordrecht, Leiden, Den Haag en Rotterdam. Het gaat om estafettestakingen. Woensdag werd ook gestaakt, in het noorden van het land. Het personeel van de NS voert actie vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen het spoorbedrijf en vakbonden FNV, CNV en VVMC.

Volgens de CNV-woordvoerder rijden vrijdag in de getroffen regio bijna geen treinen, maar daarbuiten grotendeels wel. ‘Een enkele trein komt nog van buiten de regio binnen, maar die valt dus niet onder de staking’, zegt hij. Ook de FNV-woordvoerder zegt dat in Zuid-Holland het treinverkeer bijna volledig plat ligt door de actie. Ook reizigers blijken goed op de hoogte, zegt hij, hoewel dat soms voor toeristen niet het geval blijkt. ‘Die komen op het station en denken: Hé, wordt er gestaakt? Daar waren er net bijvoorbeeld een paar van in Den Haag.’

De CNV-woordvoerder schrikt wel van de grote actiebereidheid, zegt hij. ‘Het NS-personeel wil van de NS weer een mooi bedrijf maken, daarom is de actiebereidheid zo groot.’ Volgens hem is het cao-gesprek op de inhoud gestokt. Dat niet willen praten met elkaar over de inhoud is kenmerkend voor de NS, zegt hij. ‘Hoe zorg je ervoor dat mensen aan het werk blijven en bij de NS komen werken, doe iets aan de werkdruk, de samen-cultuur en vrije tijd en het loon’, somt hij de pijnpunten op waarover de bonden volgens hem willen praten.

De FNV-woordvoerder zegt het jammer te vinden dat het zo moet. ‘Het is onbegrijpelijk dat de NS niet beweegt. Anders gaan we maandag in het noordwesten verder, daar zitten met Amsterdam en Schiphol ook grote knooppunten bij met veel reizigers.’ Hij adviseert reizigers die maandag in dat gebied de trein willen pakken, alvast goed op te letten.