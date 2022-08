Apeldoorn vangt asielzoekers uit Ter Apel op in sporthallen

Ongeveer 150 asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel worden de komende dagen in Apeldoorn opgevangen. De gemeente daar zet bedden voor ze neer in de sporthallen Mheenpark en Zuiderpark. Ze mogen er maximaal vier nachten blijven, daarna gaan ze door naar een andere opvanglocatie.

De gemeente Apeldoorn meldt vrijdag dat ze woensdag is benaderd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Die vroeg met spoed een noodopvangplek voor maximaal 150 mensen. ‘Vanwege de onhoudbare situatie in Ter Apel heeft gemeente besloten om het COA tegemoet te komen.’