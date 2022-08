Pentagon wil burgers beter beschermen tijdens militaire operaties

Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaat omvangrijke hervormingen doorvoeren om burgers beter te beschermen tijdens militaire operaties. Verantwoordelijk minister Lloyd Austin schreef aan belangrijke militaire en civiele leiders dat al tijdens het plannen van een missie beter moet worden nagedacht over hoe kan worden voorkomen dat onschuldige slachtoffers vallen, bericht The New York Times.

De krant beschikt over een tientallen pagina’s tellend plan dat voorziet in aanpassingen op ‘alle niveaus’ van de militaire planning en training van militairen. Zo worden op verschillende plaatsen binnen de strijdkrachten medewerkers aangesteld die specifiek zijn belast met het beschermen van burgers. Ook komen er uitgebreidere procedures voor onderzoeken naar incidenten met burgerslachtoffers.

De VS voerden de afgelopen jaren op grote schaal luchtaanvallen uit in landen als Irak en Afghanistan, waar ook Nederland militair actief is geweest. The New York Times onthulde na uitgebreid onderzoek dat ook bij aanvallen met precisiewapens soms burgerdoden vielen. Journalisten van de krant wonnen voor die berichtgeving dit jaar de belangrijke Pulitzerprijs.

Een van de uitgangspunten van het nieuwe plan is dat militairen het beschermen van onschuldige omstanders tijdens conflicten meer als een kerntaak gaan zien. Het ministerie laat ook een ‘beschermingscentrum’ voor burgers oprichten met tientallen medewerkers. Dat moet zorgen dat de laatste inzichten over mogelijkheden om burgers te ontzien de militairen ook daadwerkelijk bereiken.

Een topmedewerker van het ministerie zei volgens de krant dat uitvoering van het plan tientallen miljoenen dollars per jaar gaat kosten. Dat komt deels uit de bestaande begroting, maar het parlement zal ook meer geld beschikbaar moeten stellen. In totaal moeten er uiteindelijk ongeveer 150 nieuwe functies komen.