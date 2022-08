Chinese techbedrijven helpen Hongkongse beurs verder vooruit

De aandelenbeurs in Hongkong ging vrijdag verder vooruit dankzij koerswinsten onder de Chinese techbedrijven. Berichten dat Beijing en Washington voortgang boeken in de gesprekken over het voorkomen van het schrappen van beursnoteringen van Chinese bedrijven in New York, zorgden voor optimisme bij beleggers. Ook een stevige koerswinst van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq steunde het sentiment in de techsector.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,7 procent in de plus, na de stevige opmars van 3,6 procent op donderdag toen de beurs slechts een halve dag open was vanwege de tropische storm Ma-on. Webwinkelconcern Alibaba steeg 2 procent. Het bedrijf staat net als veel andere Chinese ondernemingen op een zwarte lijst van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.

Volgens een in 2020 ingevoerde wet moet de SEC volledige toegang hebben tot de boekhouding van buitenlandse bedrijven met een notering in de VS, maar Beijing blokkeert de toegang tot deze gegevens. Bedrijven als Alibaba dreigen daardoor hun beursnotering op Wall Street te verliezen. China lijkt echter voorbereidingen te treffen om de Amerikanen toch toegang tot de gegevens van Chinese bedrijven te geven.

Ook elders in de Aziatische regio werden winsten geboekt voorafgaand aan de toespraak die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal houden op de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. De beurs in Shanghai won 0,1 procent. PetroChina steeg 3 procent na resultaten van de grootste olieproducent van China.

De Kospi in Seoul steeg 0,2 procent en de All Ordinaries in Sydney dikte 1,1 procent aan. In Tokio stond de Nikkei kort voor de slotbel 0,7 procent in de plus. De grote Japanse techinvesteerder SoftBank profiteerde van de stevige koerswinsten in de techsector en kreeg er 1,5 procent bij. Sony klom ruim 1 procent. Het elektronicaconcern verhoogde de prijs van zijn spelcomputer PlayStation 5 vanwege de hoge inflatie.