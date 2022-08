NS-personeel staakt in het westen van het land voor betere cao

Werknemers van de Nederlandse Spoorwegen staken vrijdag in het westen van Nederland van 04.00 uur ‘s ochtends tot 04.00 uur de volgende dag. Het gaat om personeel met de standplaatsen Leidschendam, Dordrecht, Leiden, Den Haag en Rotterdam.

De FNV verwacht een grote opkomst bij de staking, net zoals dat woensdag het geval was in de noordelijke provincies. De bond verwacht dat de staking vrijdag veel meer impact krijgt dan die in het noorden omdat er grote treinknooppunten zoals Den Haag en Rotterdam geraakt worden.

Ook de NS schatte al in dat deze staking veel meer gevolgen zal hebben. Het spoorbedrijf adviseert reizigers hun reis in Zuid-Holland uit te stellen of op een andere manier te reizen. Buiten de regio worden reizigers opgeroepen kort voor vertrek de reisplanner te bekijken.

Ook buiten het stakingsgebied zullen reizigers de dupe zijn. Daar moet rekening worden gehouden met langere reistijden en meer overstappen. Thalys en Eurostar rijden wel normaal. De intercity naar Brussel rijdt minder vaak, maar stopt wel zoals gebruikelijk in Rotterdam.

Treinen van de overige vervoerders - waaronder R-net tussen Alphen aan den Rijn en Gouda, en tussen Dordrecht en Geldermalsen - rijden vrijdag wel. Dit weekeinde rekent de NS erop weer volgens de normale dienstregeling te kunnen rijden.

Net als bij de eerste staking probeert het spoorbedrijf het stakingsgebied los te koppelen van de rest van de dienstregeling, maar dat is veel lastiger. Toen werd het treinverkeer bijna volledig platgelegd door de staking. Omdat reizigers goed op de hoogte waren, bleven de stations vrijwel leeg.

De acties worden gevoerd vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen NS en vakbonden FNV, CNV en VVMC. De estafettestakingen duren tot het einde van augustus. Als er dan nog geen cao-bod is waar de vakbonden tevreden mee zijn, komt er volgens de vakbond een landelijke staking.

Maandag gaan de acties verder in de regio noordwest. Op 30 augustus staakt personeel in het midden van het land en op 31 augustus in het oosten en zuiden van Nederland.