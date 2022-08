Hamer: meldingen binnen The Voice kwamen niet op juiste plek

Volgens Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, blijkt in ieder geval uit de nieuwe aflevering van BOOS over The Voice of Holland ‘dat meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag niet op de juiste plek terecht zijn gekomen’. Volgens Hamer moet dat veranderen, anders kan het ‘potentiële melders het gevoel geven dat melden er niet te doet. Dat het geen zin heeft’.

De onlineserie BOOS meldde donderdag op basis van anonieme bronnen dat John de Mol op de hoogte zou zijn geweest van meerdere meldingen over het gedrag van voormalig The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen. Deze meldingen zouden bekend zijn bij een contactpersoon binnen de productie en een eindredacteur van Talpa. Het is niet duidelijk of zij De Mol daarvan op de hoogte hebben gesteld.

Volgens Hamer hebben werkgevers ‘nadrukkelijk de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede en veilige werkomgeving met een passende meldstructuur, waarbij melden zin heeft en er consequenties aan verbonden zijn’. Ze wil ‘erop toezien dat werkgevers ook echt gaan garanderen dat binnen hun bedrijf serieus met meldingen wordt omgegaan. Want zij hebben de eindverantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving’.

John de Mol liet woensdag al weten dat hij een gesprek met de makers van BOOS had afgewezen en noemt het ‘een valse beschuldiging’. De Mol erkende in een vorig gesprek met BOOS-presentator Tim Hofman dat hij inderdaad op de hoogte was van één melding en dat hij Rietbergen hierop had aangesproken.