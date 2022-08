Gasprijzen in week al ruim kwart duurder geworden

Gas is in een week al meer dan een kwart duurder geworden. De afgelopen dagen steeg de prijs op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs stevig nadat Gazprom eind vorige week had aangekondigd dat gaspijplijn Nord Stream naar Duitsland weer dicht gaat. Ook langere problemen bij een Amerikaanse terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) stuwde de prijzen verder op.