Rutte: kabinet met niets anders bezig dan Ter Apel

Het kabinet is momenteel "met niets anders bezig" dan met de "vreselijke situatie" in Ter Apel. Dat zei premier Mark Rutte bij binnenkomst op het ministerie van Financiën.

Daar wordt het begrotingsoverleg hervat tussen de top van het kabinet en de fractievoorzitters van de vier coalitiefracties. In Ter Apel hebben de afgelopen nachten zevenhonderd asielzoekers buiten geslapen. Woensdag overleed er een drie maanden oude baby en donderdag is een asielzoeker wegens een hartaanval naar een ziekenhuis overgebracht. Ook een andere man is met spoed naar het ziekenhuis gestuurd. Hij heeft diabetes, maar kreeg maandenlang geen insuline.

Dat is gebeurd door medewerkers van Artsen zonder Grenzen (AzG), die sinds donderdag medische en psychologische zorg aan asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel verlenen. Het is de eerste keer dat AzG in Nederland medische hulp biedt.