Minister Yesilgöz wil heftige uitingen onvrede eerder aanpakken

Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid maakt zich zorgen over de steeds heftiger wordende uitingen van onvrede in Nederland. Het gaat volgens haar niet alleen om protesterende boeren, maar ook om anderen die zich bij protesten aansluiten. Met politie, justitie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) bekijkt ze wat er aan de hand is en hoe eerder kan worden ingegrepen.

Dat zei de minister na afloop van de ministerraad over de begroting. Het gaat volgens de bewindsvrouw om mensen die niets met boeren en stikstof hebben, maar afkomen op rellen. ‘Dat heb je de afgelopen jaren met verschillende onderwerpen gezien.’

Deze zomer hebben vooral de boeren flink van zich laten horen - waarbij onder meer bewindspersonen, politici en anderen geïntimideerd en bedreigd werden -, maar Yeşilgöz vermoedt dat de groep ontevreden Nederlanders die rellen ‘veel breder’ is. In de acht maanden van haar ministerschap ziet ze ‘dat het steeds heftiger wordt. Dat is iets waar ik me echt zorgen over maak.’

Bedreigingen

Ze benadrukte nogmaals dat bedreigingen en intimidaties strafbaar zijn en dat degenen die zich daar schuldig aan maken of hebben gemaakt daar niet mee wegkomen. ‘Er zijn honderden boetes uitgedeeld en mensen van hun bed gelicht’, zei Yeşilgöz. ‘En dat zal de komende tijd niet anders zijn.’

Een goed gesprek en stevige acties mogen - binnen de wet - worden gevoerd, vindt de minister. ‘Maar denk niet dat je door het intimideren van mensen je zin krijgt. Zo’n land zijn we niet.’

Intimidaties

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) maakt zich zorgen over boeren die geïntimideerd worden omdat ze overwegen over te stappen op natuurvriendelijke landbouw. De mate en ernst van de intimidaties hebben haar verrast en wil daarover in gesprek met haar collega. ‘Het is goed dat de minister de zorgen van de boeren overbrengt’, zegt Yeşilgöz, die daarover zeker met Van der Wal wil spreken.

Een kant-en-klare oplossing heeft de justitieminister niet. ‘Het is lastig, maar geen reden om het dan maar te laten zitten.’ Politie en justitie moeten voor de veiligheid van bedreigde boeren instaan. ‘Dat is ook wat ze doen.’