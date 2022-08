Zorgen over energiecrisis zetten Heineken lager op beurs

Heineken was donderdag de grote verliezer bij de hoofdfondsen op de Amsterdamse aandelenbeurs. De aandelen van de bierbrouwer werden 3,3 procent minder waard. Beleggers maken zich zorgen over de invloed van de energiecrisis op brouwers en makers van andere drankjes. Ook Europese branchegenoten als Unibrew, AB InBev, Carlsberg en Britvic verloren tot 3,6 procent.

Heineken zou daarnaast wel voortgang maken bij de overname van het Zuid-Afrikaanse drankenconcern Distell. Volgens de topman van Distell verlopen gesprekken met de Zuid-Afrikaanse overheid voorspoedig.

Techinvesteerder Prosus ging juist flink omhoog. Dat bedrijf profiteerde van een stevige koerswinst van het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent, waarin het een groot belang heeft, en dikte 6,4 procent aan. Uitbater van winkelcentra Unibail-Rodamco-Westfield steeg bijna 4 procent na de verkoop van een winkelcentrum in Californië.

Alfen

Bij de middelgrote bedrijven kreeg Alfen de handen van beleggers op elkaar na de halfjaarresultaten van de laadpalenmaker. Vooral de grote vraag naar laadinfrastructuur voor elektrische auto’s leidde tot een veel hogere omzet. Het aandeel werd meer dan 10 procent duurder.

De hoofdindex op Beursplein 5 sloot 0,6 procent hoger op 718,25 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 956,11 punten. De beurs in Londen won 0,2 procent en Parijs daalde 0,1 procent. De DAX in Frankfurt dikte 0,4 procent aan. De Duitse economie liet in het tweede kwartaal toch een bescheiden groei zien. Bij een eerder raming werd nog een stagnatie gemeld.

Shell

Shell steeg 1,2 procent. Het olie- en gasconcern maakte bekend een langjarige overeenkomst te hebben getekend met Energy Transfer voor de afname van vloeibaar gemaakt aardgas van het lng-project Lake Charles in de Verenigde Staten.

De euro naderde gedurende de dag de grens van 1 dollar weer, maar kwam daar net niet aan. De Europese eenheidsmunt noteerde op 0,9963 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 94,31 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 100,99 dollar per vat.