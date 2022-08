Duitsland en Marokko bezweren ruzie en herstellen banden

Duitsland en Marokko hebben na maanden van diplomatieke spanningen besloten hun samenwerking te hervatten. In maart schortte Marokko het contact met de Duitse ambassade op, onder meer vanwege het standpunt van Berlijn over de Westelijke Sahara.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock haalde op bezoek in Rabat de banden aan met haar ambtgenoot Nasser Bourita. Beiden spraken van een ‘nieuw hoofdstuk’ in de onderlinge betrekkingen, hoewel de standpunten over de Westelijke Sahara blijven verschillen.

Marokko betichtte Duitsland van een negatieve houding over het betwiste fosfaatrijke gebied dat Marokko claimt als deel van zijn grondgebied, wat internationaal over het algemeen niet wordt erkend. De door Algerije gesteunde beweging Polisario streeft naar een onafhankelijke staat voor de Sahrawi’s.

Hoewel er af en toe confrontaties zijn, is er sinds 1991 een staakt-het-vuren van kracht onder toezicht van een VN-missie. Beide bewindslieden spraken steun uit voor de inspanningen van de Verenigde Naties om het conflict op te lossen.

De twee landen gaan nauwer samenwerken op het gebied van hernieuwbare energie, de productie van groene waterstof, de bestrijding van de klimaatcrisis, maar ook in het veiligheidsbeleid.