D66’ers vragen Kaag in brief ‘rug recht te houden’

Een groep van meer dan 260 D66-leden en -stemmers roepen hun partijleider Sigrid Kaag in een brief op de rug recht te houden en ‘in geen geval het regeerakkoord open te breken’. De partij moet ‘voor de natuur en het milieu, voor solidariteit en gelijkwaardigheid, voor goede zorg en een eerlijk asielsysteem’ kiezen, vinden de ondertekenaars. Zij richten zich ook op andere bewindspersonen van D66.

Initiatiefnemer en fractievoorzitter van de Emmense D66-fractie Joey Koops zegt met zijn brief steun uit te spreken voor ‘een politieke koers gericht op rechte ruggen in tijden van crisis’. De leden van de coalitiepartij vrezen dat het beleid naar rechts wordt getrokken. ‘Een deel van de coalitie neigt toe te geven aan de druk’ die volgens de D66’ers vooral van rechts komt. Daarmee lijken ze niet alleen naar de uitlatingen van CDA-leider Wopke Hoekstra over de stikstofcrisis te verwijzen, maar ook naar de roep om tot een asielstop te komen.

Ook partijprominent en Europarlementariër Sophie in ‘t Veld heeft de brief ondertekend. Verder staan vooral actieve leden en lokale politici onder de brief.

Deze komt in een tijd waarin de coalitie verschillende crises (op het gebied van asiel, stikstof en inflatie) het hoofd moet bieden, en tegelijkertijd op veel onderwerpen tot op het bot verdeeld is. Eerder kreeg Hoekstra al harde kritiek van provinciale CDA-bestuurders en christendemocratische boeren. VVD’ers uiten in groten getale hun onvrede over het asielbeleid.