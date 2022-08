15.000 bezoekers Dutch GP mogen vanuit duinen naar race kijken

Bezoekers van de Formule 1 in Zandvoort kunnen dit jaar weer vanuit de duinen naar de race kijken. De staanplaatsen werden er vorig jaar uitgehaald vanwege coronaregels, waardoor iedereen een vaste zitplaats moest hebben. Nu kunnen verspreid over twee zones op het terrein dagelijks zo’n 15.000 bezoekers vrij rondlopen en dus ook de duinen op.

Er zijn wat aanpassingen gedaan aan het terrein, waar volgende week vrijdag tot en met zondag dagelijks in totaal rond de 105.000 kaartkopers welkom zijn in plaats van de 70.000 van vorig jaar. Achter het rechte stuk bleek het toen bijvoorbeeld te druk, waardoor een tent nu bijvoorbeeld een andere plek heeft gekregen.

Volgens Robert van Overdijk, directeur van de Dutch GP, is 80 procent van het terrein nu klaar voor de start. ‘Deze week werken we volle bak door en zijn we bezig met de inrichting. Maandag en dinsdag zetten we de puntjes op de i en uiterlijk dinsdagavond moet alles compleet klaar zijn.’ Woensdag beginnen al wat kleine activiteiten en dan zijn vrijdag de eerste trainingen in de Formule 1.

Opbouw

Donderdag en de daaropvolgende dagen werken tussen de 200 en 250 mensen per dag aan de opbouw. ‘Dat zal later minder worden’, aldus Van Overdijk. In de loop van volgende week maken zij plaats voor vrijwilligers en horecamedewerkers die naar het terrein komen om te helpen. ‘Uiteindelijk zitten we denk ik op tweeduizend mensen die aan het werk zullen zijn, los van de vrijwilligers.’

De groep van vrijwilligers bestaat uit 1500 mensen, een groep die bij van alles helpt en ongeveer even groot is als vorig jaar. ‘Het is grotendeels dezelfde groep als vorig jaar. De mensen stonden ook dit jaar weer vooraan om een bijdrage te leveren aan dit evenement.’