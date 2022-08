Tesla sommeert actiegroep filmpje te verwijderen over botsingen

De zakenkrant baseert zich op een brief waarin Tesla zich beklaagt over een reclame van het Dawn Project, een groep die fel is gekant tegen de software waarmee Tesla-auto’s zonder echte bestuurder kunnen rondrijden. Tesla en topman Elon Musk waren nog niet direct bereikbaar voor commentaar.

In het filmpje lijken Tesla’s met een snelheid van meer dan 30 kilometer per uur over de poppen te rijden. De auto’s zouden daarbij de zelfrijdende software gebruiken. De reclame roept op tot een verbod op het gebruik van de zelfrijdende technologie. Momenteel wordt de software door zo’n 100.000 automobilisten getest op de openbare wegen in onder meer Canada en de Verenigde Staten.

Verontwaardiging

Het filmpje van de actiegroep heeft intussen geleid tot een storm van verontwaardiging, ook onder Tesla-fans. Die vinden dat het filmpje gemanipuleerd is. Sommigen van hen hebben als antwoord zelf filmpjes gemaakt waarin ze hebben geprobeerd te laten zien dat de software wel degelijk werkt. In een aantal daarvan worden ook echte kinderen gebruikt.

Achter het Dawn Project zit techondernemer en miljardair Dan O’Dowd. Hij is topman van Green Hills Software, dat besturingssystemen maakt voor vliegtuigen en auto’s. Daarmee kan hij mogelijk een concurrent worden voor Tesla. O’Dowd heeft gezegd dat hij nu achter Tesla aan is gegaan omdat de software niet veilig genoeg zou zijn en verboden zou moeten worden. O’Dowd heeft al laten weten de reclame niet te verwijderen.

Op het systeem is al langer kritiek, omdat het niet volledig zelfrijdend zou zijn en er continu toezicht nodig is. Toezichthouders die het systeem onderzoeken hebben bij gebruikers al aangedrongen om geen echte kinderen te gebruiken om aan te tonen hoe veilig de software voor zelfrijdende auto’s is.