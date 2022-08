Franse president Macron in Algerije om ‘opnieuw te beginnen’

De Franse president Emmanuel Macron is voor een driedaags bezoek in Algerije aangekomen. Hij wil met een delegatie van circa negentig mensen een nieuw begin maken in de relaties met het delfstofrijke Noord-Afrikaanse land. Het is zestig jaar geleden dat dit onderdeel van de Franse republiek na een bloedige oorlog én burgeroorlog in 1962 onafhankelijk werd. Het is altijd als een droefgeestige schaduw blijven hangen over de Frans-Algerijnse betrekkingen.