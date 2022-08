NS waarschuwt voor grote gevolgen door staking vrijdag

De Nederlandse Spoorwegen verwachten dat de staking van vrijdag in de regio rond Rotterdam en Den Haag veel meer gevolgen heeft dan de eerste staking in het noorden van het land. Net als toen probeert het spoorbedrijf het stakingsgebied los te koppelen van de rest van de dienstregeling, maar dat is veel lastiger.

NS adviseert reizigers hun reis in Zuid-Holland uit te stellen of op een andere manier te reizen. Buiten de regio worden reizigers opgeroepen kort voor vertrek de reisplanner te bekijken.