Organisatie Dutch GP: boeren niet van plan te demonstreren

Boeren zijn vooralsnog niet van plan te demonstreren rondom de Formule 1-race in Zandvoort volgend weekend. David Moolenburgh, burgemeester van Zandvoort, en circuitdirecteur Robert van Overdijk zeggen contact met boerenorganisaties te hebben en bereiden zich voor op een actie, maar daar is nog geen sprake van. Vorige week demonstreerden boeren wel rondom een ander groot sportevenement in Nederland, de start van de Vuelta, tegen de stikstofplannen van het kabinet.