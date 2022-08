Onwel geworden arrestant Borne overleden

De man die vorige week na zijn arrestatie in Borne tijdens het vervoer naar het politiebureau onwel is geworden, is donderdag overleden. Dat heeft advocaat Richard Korver namens de familie van de 37-jarige Marcus laten weten. ‘Marcus laat twee jonge kinderen en de rest van zijn familie achter.’

Op beelden van RTV Oost leek het alsof een agent een knie op de bewusteloze man zet. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De familie van Marcus heeft advocaat Korver ingeschakeld om ook eigenstandig onderzoek te laten verrichten.