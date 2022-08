AzG: man in Ter Apel krijgt hartaanval, met spoed naar ziekenhuis

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen heeft donderdag twee mensen die verblijven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel met spoed naar het ziekenhuis gestuurd. Het gaat om een man die een acute hartaanval kreeg en een man met suikerziekte die al een maand geen insuline kreeg.

Artsen zonder Grenzen verleent vanaf donderdag medische en psychologische zorg aan asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum in de Groningse plaats. Afgelopen nachten sliepen er zo’n zevenhonderd mensen buiten. Het is voor het eerst dat de hulporganisatie in Nederland noodhulp verleent.