Yesilgöz: Amsterdamse politie blijft nodig voor taken rond asiel

Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie kan er vooralsnog weinig aan doen dat de Amsterdamse politie mensen moet inzetten voor de screening van asielzoekers. "Dat is voorlopig de situatie waar we in zitten", aldus de bewindsvrouw. Volgens Yesilgöz zijn er nu eenmaal niet genoeg politiemensen beschikbaar om alle taken te kunnen uitvoeren en moeten dus keuzes gemaakt worden.

De Amsterdamse politiechef Frank Paauw heeft in een brief aan de burgemeesters in de regio gewaarschuwd dat "overlastgevende en/of criminele vreemdelingen uit veilige landen" vaker "vrij spel" krijgen doordat er minder politiemensen beschikbaar zijn. Bovendien gaan de politiemensen zelf gebukt onder de te grote werkdruk. Minister Yeşilgöz noemt zijn waarschuwing "zeer zorgelijk", en zegt de signalen te begrijpen.

Yeşilgöz zegt het tekort aan politiemensen door de lange opleiding ook niet zomaar op te lossen is. "De komende twee jaar wordt het gewoon zwaar voor de politie", aldus de bewindsvrouw.

Dat betekent dat kwesties die urgent de aandacht opeisen, zoals de screening van asielzoekers waarvoor Amsterdamse politiemensen ingezet worden, ten koste gaan van de taken waar zij eerder mee bezig waren. "Dan is helaas het effect dat het elders minder is. Ik zou graag willen dat we dat snel weer in balans krijgen. Want we willen dat de politie vooral bezig is, ook in Amsterdam, om de boel daar veilig te houden."