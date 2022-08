Adriaansens: begrotingsakkoord ingewikkeld, maar we komen eruit

Het sluiten van een begrotingsakkoord is door de financiële problemen van huishoudens en de torenhoge prijzen extra ingewikkeld, maar minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) verwacht dat kabinet en coalitie op tijd tot een overeenstemming komen. ‘Ja, we komen er altijd uit’, zegt de bewindsvrouw. ‘De vraag is alleen, omdat het zó ingewikkeld is op dit moment, of iedereen ook helemaal tevreden zal zijn.’

Iedereen moet inleveren, herhaalt de VVD-minister nog maar eens. Dat geldt vooral voor Nederlanders die hun koopkracht zien dalen, maar het gaat ook op ‘voor ons als bestuurders voor wat we eigenlijk willen waarmaken’. De coalitiepartijen zullen compromissen moeten sluiten, geeft Adriaansens aan.

Volgens betrokkenen zijn vooral structurele maatregelen, zoals belastingverlaging, politiek ingewikkeld. De coalitie moet politieke keuzes maken over waar de miljarden vandaan komen om die plannen te betalen. Incidentele ingrepen, zoals een eenmalige toelage, zijn makkelijker, hoewel het nog steeds niet duidelijk is of het kabinet met maatregelen komt die dit najaar al effect zullen hebben. Het kabinet is zeer terughoudend met opmerkingen over koopkrachtmaatregelen voor dit jaar. ‘Als je dat zou beloven, moet je het wel waarmaken’, zegt Adriaansens.

Deadline

De minister vindt zelf dat de lasten voor bedrijven niet zomaar moeten worden verhoogd om de koopkrachtmaatregelen of andere plannen te financieren. ‘We moeten ervoor waken dat we nu te makkelijk naar de bedrijven kijken en zeggen: betalen jullie het maar’, aldus Adriaansens. ‘Daarmee hollen we ook iets uit dat voor de lange termijn heel belangrijk is.’ Een gezond bedrijfsleven is immers ook belangrijk voor de Nederlandse economie, benadrukt ze.

Ministers kwamen donderdag opnieuw bijeen om over de begroting en het koopkrachtpakket te praten. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen overleggen donderdagavond weer op het ministerie van Financiën met de top van het kabinet. De vraag is of er nog voor het weekeinde een akkoord ligt, dat kan worden ‘afgehamerd’ in de ministerraad. Dat is eigenlijk de bedoeling: de Raad van State wil de begrotingsstukken graag vrijdag hebben om er op tijd advies over uit te brengen. Maar mogelijk nemen coalitie en kabinet nog wat langer de tijd: woensdag 31 augustus is de harde deadline voor het akkoord.