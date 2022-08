Assen houdt noodopvang asielzoekers langer open

De noodopvang voor maximaal vijfhonderd asielzoekers in de Expo Hal in Assen blijft langer open. De locatie zou eigenlijk tot eind augustus in gebruik zijn, maar de gemeente maakte donderdag bekend dat de hal bij het TT-circuit nu tot 31 mei 2023 open blijft wegens ‘humanitaire redenen en vanuit een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid’.

De gemeente doet dit omdat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nog steeds heel dringend behoefte heeft aan opvangplekken voor asielzoekers. Wel heeft Assen als voorwaarde gesteld dat de inrichting van de hal wordt aangepast, zodat mensen er meer mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld binnen te recreëren. De noodopvang is sinds februari in gebruik voor asielzoekers die niet terechtkunnen in Ter Apel. Nu de praktijk uitwijst dat mensen er langer blijven dan eerder werd gedacht, wordt de inrichting aangepakt. Ook komt er meer aandacht voor de ‘daginvulling’ van de asielzoekers.

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het al langere tijd erg druk. Afgelopen nachten sliepen er ruim zevenhonderd mensen buiten. Asielzoekerscentra zitten vol, statushouders kunnen niet doorstromen naar een woning. De gemeente Assen roept het Rijk op te zorgen voor ‘een meer permanente en structurele oplossing voor de opvang van asielzoekers’ en vindt dat daarbij wel moet worden gekeken hoeveel mensen gemeenten of veiligheidsregio’s nu al opvangen. Assen heeft ook een asielzoekerscentrum, daar verblijven duizend mensen.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) is op zoek naar extra ruimte voor asielzoekers en overlegt daarover met gemeenten. Hij verwacht komende week nieuws te kunnen melden over een nieuwe opvanglocatie.