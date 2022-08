IG&H: hypotheekmarkt verder gegroeid in tweede kwartaal

De totale hypotheekomzet kwam daarmee uit op 45,6 miljard. Dat betekent een stijging van 21,6 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar. De groei komt vooral door mensen die hun hypotheek oversluiten of een extra hypotheek hebben afgesloten. Volgens de onderzoekers deden ze dat om nog te profiteren van de nog relatief lage hypotheekrente.

IG&H constateert ook dat de gemiddelde hypotheeksom in het tweede kwartaal licht is gedaald, met 1,2 procent tot 379.000 euro.

Ook stellen de onderzoekers vast dat Rabobank van de troon is gestoten door ING als grootste hypotheekverstrekker. ‘Rabobank is de grootste daler in het tweede kwartaal (min 1,1 procent) en zet hiermee haar negatieve trend door. Een stijging in het marktaandeel van ING (plus 0,6 procent) zorgt ervoor dat ING marktleider is in de hypotheekmarkt’, stelt IG&H. Florius is de sterkste stijger in marktaandeel met een plus van 0,8 procent.