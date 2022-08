Stroom valt uit in delen door Rusland veroverd zuiden Oekraïne

In grote delen van het door Rusland ingenomen zuiden van Oekraïne is donderdag door nog onbekende oorzaak de stroom uitgevallen, bericht het Russische persbureau RIA Novosti. In heel de stad Melitopol is geen elektriciteit meer en in de stad Cherson is door de stroomstoring ook de drinkwatervoorziening stilgevallen.

Ten noordwesten van Melitopol is in de regio Zaporizja in de grote kerncentrale van Enerhodar alarm geslagen vanwege de gemelde stroomstoringen. Er worden naar verluidt noodmaatregelen getroffen. De kerncentrale is al sinds maart in handen van Rusland en wordt volgens het Russische defensieministerie vaak onder vuur genomen door Oekraïense milities of het Oekraïense leger. De grootste kerncentrale van Europa ligt op de zuidelijke oever van de rivier de Dnjepr en de noordelijke oever is in Oekraïense handen.