VN-mensenrechtenchef heeft geen publicatiedatum Xinjiang-rapport

Bachelet erkende donderdag tijdens haar laatste persconferentie in functie ‘enorme druk’ te ervaren over het wel of niet publiceren van haar bevindingen over de behandeling van Oeigoeren en andere moslimminderheden, maar daar niet naar te zullen handelen. Ze had eerder beloofd het rapport voor het einde van haar termijn te delen.

Critici vinden dat Bachelet niet hard genoeg optreedt tegen China, ook niet na haar zesdaagse reis eerder dit jaar door Xinjiang en andere delen van het Aziatische land. De publicatie van het rapport is meermaals uitgesteld en dat komt nu mede doordat Bachelet haar bevindingen van haar reis erin wil verwerken en door China geleverde informatie moet worden beoordeeld. Er wordt al drie jaar aan het rapport gewerkt.

De Chinese autoriteiten worden beschuldigd van onder meer massale opsluiting, dwangarbeid en verplichte sterilisatie. De Verenigde Staten en ook politici in andere westerse landen zeggen dat China zich schuldig maakt aan genocide tegen minderheden. De regering in Peking ontkent en stelt dat de ‘trainingscentra’ worden ingezet tegen extremisme.