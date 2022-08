Sony verhoogt prijs van PlayStation 5 door inflatie

De PlayStation 5 wordt een stukje duurder. Sony verhoogt de prijs in grote delen van de wereld, waaronder in Nederland. Gamers die een nieuwe PlayStation willen aanschaffen zijn nu 50 euro meer kwijt. De variant zonder diskdrive kost nu 450 euro, terwijl de variant met diskdrive nu 550 euro kost.

Sony wijst naar de hoge inflatiecijfers wereldwijd als reden voor de prijsverhoging en spreekt van een ‘moeilijk besluit’. De prijsverhoging geldt voor vrijwel de gehele wereldmarkt. Alleen in de Verenigde Staten blijven de playstations even duur. Sony heeft geen verdere toelichting gegeven waarom de VS wordt ontzien.

De PS5 is al moeilijk te krijgen voor gamers. Al sinds de console uitkwam in november 2020 kan Sony moeilijk aan de vraag voldoen. De prijsverhoging zal voor veel gamers nog een extra horde zijn om tot aanschaf over te gaan.

Concurrent Nintendo liet eerder al weten geen prijsverhogingen te overwegen op dit moment. Of de Xbox van Microsoft duurder wordt, is vooralsnog niet bekend.