Belangenorganisatie: lhbti-unit in Ter Apel moet open

Ook bij andere azc’s zouden plekken in lhbti-units leegstaan. Per unit is er plek voor acht mensen. Hoeveel units er in totaal zijn is niet duidelijk, maar het gaat zowel om plekken bij de centrale opvanglocaties (col), waar asielzoekers aankomen, als om procesopvanglocaties (pol), waar ze de verdere asielprocedure doorlopen. Dat terwijl er wel degelijk lhbti-asielzoekers zijn die zich aanmelden, zegt voorzitter Sandro Kortekaas.

‘Het is onbegrijpelijk en ontoelaatbaar dat een zeer kwetsbare groep van lhbti-asielzoekers die doodsangsten uitstaan voor de ingang van azc Ter Apel, geen gebruik kunnen maken van lege kamers die juist voor hen bedoeld zijn, slechts een paar honderd meter verderop.’ Waarom de units precies leeg blijven, is voor de organisatie onduidelijk.

Instroombeleid

Het COA heeft aan LGBT Asylum Support laten weten dat de lhbti-units ‘niet bij voorbaat bestemd zijn voor lhbti-bewoners’, maar dat ze worden ingericht op het moment dat er behoefte aan is bij de bewoners die op de locatie verblijven. ‘Binnen de logistieke crisis van dit moment (met al het menselijk leed als gevolg) is er geen speciaal instroombeleid voor lhbti-personen’, zo valt te lezen in een antwoord van het COA aan de belangenorganisatie.

Behalve bij het COA heeft LGBT Asylum Support zijn eis ook neergelegd bij Jaap Velema, de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, en de burgemeester van Groningen en voorzitter van de Veiligheidsregio in Groningen, Koen Schuiling.

Het is al maanden druk in het Groningse aanmeldcentrum. De afgelopen twee nachten hebben ongeveer zevenhonderd mensen buiten geslapen. De twee nachten daarvoor brachten zo’n vierhonderd mensen de nacht buiten door. De problemen ontstaan doordat asielzoekerscentra geen plek hebben en statushouders, door onder meer de vastgelopen huizenmarkt, niet doorstromen naar een woning.