Ministers willen niet tornen aan miljarden in stikstoffonds

Volgens Van der Wal is het rechtvaardig dat het kabinet zo’n ruimhartig fonds heeft opgezet om maatregelen te kunnen treffen op het gebied van stikstof, water en klimaat. ‘Wat mij betreft gaan we daar niet aan tornen. Het is een echt een enorme opgave. We hebben het decennialang laten liggen en dit is het moment om door te pakken, ook voor een nieuwe toekomst van de agrarische sector, zei Van der Wal voorafgaand aan overleg over de begroting. Als er wel op het fonds beknibbeld wordt, zal dat volgens haar grote gevolgen kunnen hebben.

Ook Staghouwer wees erop dat er een aantal stevige opgaven liggen, waarmee ze hard aan de slag moeten.

Het kabinet is druk bezig om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. De stukken moeten nog deze maand bij de Raad van State liggen. Het kabinet zal de plannen presenteren tijdens Prinsjesdag, de derde dinsdag van september.