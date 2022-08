Energieprijzen in Duitsland en Frankrijk naar recordhoogte

De energieprijzen in Duitsland en Frankrijk zijn naar nieuwe records gestegen. De Duitse stroomprijzen op de termijnmarkt voor volgend jaar stegen met 13 procent tot 725 euro per megawattuur. In Frankrijk stijgen de prijzen met 12 procent tot 880 euro, tien keer zoveel als een jaar geleden. De prijzen worden naar astronomische hoogten geduwd door de beperkte gasaanvoer vanuit Rusland.

Ook in Italië zijn er zorgen over de beperkte Russische gasleveringen. De Italiaanse overheid komt volgende week met een update van het gasnoodplan. De nieuwe plannen omvatten strengere maatregelen die genomen worden wanneer de gaslevering vanuit Moskou verder afneemt of zelfs volledig wordt stilgezet.

Italië laat weten dat het gas niet op rantsoen gaat omdat het de afhankelijkheid van Russisch gas al sterk verminderd heeft. Vorig jaar importeerde Italië nog 40 procent van het gas vanuit Rusland. Doordat er is gezocht naar andere leveranciers is het aandeel van Russisch gas deze zomer teruggebracht naar 18 procent.

Sinds de Russische inval in Oekraïne kampt Europa met hoge energieprijzen. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom heeft bovendien aangekondigd dat de Nord Stream-pijplijn tussen Rusland en Duitsland eind deze maand drie dagen dichtgaat, waardoor de prijzen nog verder worden opgedreven. Ook omdat niet zeker is of de gasstromen daarna weer worden opgestart.