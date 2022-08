Onderzoek: Amsterdam populair als werkplek voor techtalent

Amsterdam is populair bij internationaal techtalent dat op zoek is naar een nieuwe baan in IT, automatisering, analytics of digitalisering. De hoofdstad staat samen met Singapore op de tweede plaats van de meest verkozen tech hub om naartoe te verhuizen voor een nieuwe baan. Dat meldt adviesbureau Boston Consulting Group op basis van een enquête onder 1000 werknemers die zijn verhuisd naar een van de elf grote tech hubs in de wereld. De Ierse hoofdstad Dublin staat op de eerste plaats.