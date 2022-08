Techinvesteerder Prosus aan kop in AEX, Alfen stijgt na cijfers

Prosus was donderdag de sterkste stijger in de AEX-index, die vrij weinig beweging liet zien. De techinvesteerder profiteerde van een stevige koerswinst van het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent, waarin het een groot belang heeft, en dikte ruim 4 procent aan. Bij de middelgrote bedrijven vielen de resultaten van energiespecialist Alfen in de smaak bij beleggers. De laadpalenmaker ging aan kop in de MidKap met een plus van dik 9 procent.

De Europese aandelenmarkten lieten bescheiden koersuitslagen zien. Beleggers bleven voorzichtig voorafgaand aan de belangrijke bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, zal vrijdag een toespraak houden en beleggers zijn vooral benieuwd wat hij gaat zeggen over de omvang van de renteverhogingen in de komende maanden.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie hoger op 714,23 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 951,82 punten. De beurs in Londen won 0,1 procent en Parijs daalde 0,1 procent. De DAX in Frankfurt bleef vlak ondanks dat de Duitse economie in het tweede kwartaal toch een bescheiden groei liet zien. Bij een eerder raming werd nog een stagnatie gemeld.

Unibail-Rodamco-Westfield

Naast Prosus deed Unibail-Rodamco-Westfield goede zaken in de AEX, met een plus van 2 procent. Het vastgoedfonds maakte bekend winkelvastgoed in Californië definitief van de hand te hebben gedaan. Op het verkochte winkelcentrum Santa Anita werd een prijskaartje van 537,5 miljoen dollar geplakt. Unibail heeft als doel voor 4 miljard dollar aan vastgoed te verkopen. Daarvan is bijna 3,2 miljard dollar gerealiseerd.

Shell steeg 1,5 procent. Het olie- en gasconcern maakte bekend een langjarige overeenkomst te hebben getekend met Energy Transfer voor de afname van vloeibaar gemaakt aardgas van het lng-project Lake Charles in de Verenigde Staten.

ASML

Chipmachinemaker ASML en chiptoeleverancier Besi stonden bij de dalers, met minnen tot 1 procent na een tegenvallende handelsupdate van het Amerikaanse Nvidia. Die chipmaker kwam vooral met teleurstellende prognoses, waarmee de zorgen over een zwakkere chipmarkt toenamen. Grootste verliezers bij de hoofdfondsen waren Philips, Just Eat Takeaway en Signify, met minnen tot 2,3 procent.

De euro was net iets minder waard dan de dollar en noteerde op 0,9996 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 94,83 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 101,35 dollar per vat.