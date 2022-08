Rode Kruis: grote zorgen om hygiëne Ter Apel, maar een paar wc’s

Het Rode Kruis maakt zich ‘ontzettende zorgen’ over de slechte voorzieningen buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Zo zijn er zijn volgens de hulporganisatie maar een paar wc’s en is er tekort aan hygiëneproducten, aldus een woordvoerster na berichtgeving van NU.nl.

Afgelopen twee nachten sliepen er ongeveer zevenhonderd mensen buiten het aanmeldcentrum. Dat zijn er een stuk meer dan de dagen daarvoor. ‘Er zijn maar enkele Dixi’s en een paar kraantjes waaraan mensen zich kunnen wassen’, aldus de woordvoerster van het Rode Kruis. ‘Dat is het.’ De organisatie deelt zelf handgel en handschoenen uit aan mensen.

Ook kunnen vrouwen bij het hulppunt van het Rode Kruis buiten het aanmeldcentrum terecht voor maandverband. ‘Maar er zijn hier voornamelijk mannen.’ Wc-papier heeft de organisatie niet. ‘We zien hier mensen rondlopen met huiduitslag’, vertelt de woordvoerster. ‘Er zijn gewoon heel veel mensen.’

GGD

De GGD in Groningen is niet betrokken bij de zorg voor de gezondheid van mensen die buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen. ‘Wij hebben een rol bij de opvang op het centrum zelf. We controleren de hygiëne, screenen op tuberculose en leveren jeugdgezondheidszorg. Het houdt op bij de hekken, daarbuiten is het openbare ruimte, daar hebben wij geen rol’, zegt een woordvoerster.

De organisatie GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) is ook actief in Ter Apel. GZA verwijst naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor vragen over de situatie voor het aanmeldcentrum.