Waarnemers: honderden doden door clusterbommen Oekraïne

Uiterst omstreden clustermunitie heeft in Oekraïne al honderden doden veroorzaakt. Volgens een internationale groep waarnemers zette Rusland honderden keren clusterbommen in, Oekraïne drie keer. Sinds de Russische invasie eind februari kwamen daarbij tot eind juni zeker 215 mensen om het leven, bijna vijfhonderd raakten gewond.

Bij clustermunitie gaat het om een bom die als een soort container gevuld is met mini-explosieven en willekeurig slachtoffers maakt. Een deel komt als blindganger in de grond terecht en doodt en verwondt jaren later nog mensen. De allermeeste slachtoffers zijn burgers.

Bij de groep waarnemers gaat om een coalitie van niet-overheidsorganisaties die toezicht houdt op de naleving van het internationaal verdrag uit 2008 tegen clustermunitie, dat echter niet is ondertekend door Rusland en Oekraïne. Volgens de coalitie zijn voor zover bekend dit jaar alleen in Oekraïne clusterbommen gebruikt.