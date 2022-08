Politiechef: inzet Ter Apel gaat ten koste van werk Amsterdam

De inzet van de Amsterdamse politie bij de screening van asielzoekers gaat ten koste van het werk in de hoofdstad. Volgens politiechef Frank Paauw moet de afdeling die zich hiermee bezighoudt zes diensten per dag gaan leveren. ‘Overlastgevende en/of criminele vreemdelingen uit veilige landen krijgen hierdoor meer vrij spel omdat adequate maatregelen (buiten het strafrecht om) uitblijven’, schrijft hij in een brief aan de burgemeesters binnen de politie-eenheid en het Openbaar Ministerie.

Doordat het proces rond de opvang en doorstroming van asielzoekers en statushouders vastloopt, worden dagelijks mensen verplaatst naar tijdelijke noodopvanglocaties in het land zonder dat bekend is wie zij zijn. Inmiddels zijn dat er ruim 1800, aldus Paauw in de brief, waar De Telegraaf eerder donderdag over berichtte. Daarom is hulp gevraagd van diverse zogenoemde Afdelingen Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel van politiekorpsen in ons land om de screening van deze mensen versneld uit te voeren.

Eerder vaardigde het Amsterdamse korps al structureel medewerkers af voor de identificatie en registratie van mensen die asiel aanvragen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Paauw schrijft dat nu nog eens 10 procent van de beschikbare capaciteit wegvalt in de hoofdstad. ‘Deze extra bijstand heeft een enorme impact op de werkzaamheden, maar door de lange dagen ook op het welzijn van onze mensen.’ Volgens de politiechef is het ziekteverzuim aanzienlijk gestegen. Hij spreekt van ‘de druppel die de emmer doet overlopen’.

Knelpunten

Paauw schrijft verder dat niet duidelijk is hoelang de inzet zal duren, maar hij verwacht op korte termijn weinig verbetering. Hij noemt de lange procedures van Dublin-claimanten, herhaalde asielaanvragen en beperkte mogelijkheden van uitzetten van overlastgevende en/of criminele vreemdelingen uit veilige landen ‘belangrijke knelpunten’. ‘Extra politiebijstand om dit proces te ondersteunen gaat direct ten koste van de handhavingskracht van de politie in de eenheid Amsterdam, maar ook uiteraard in andere eenheden.’

De situatie is volgens hem niet lang houdbaar en legt een ‘grote en onevenredige werkdruk’ op de betreffende afdeling. Paauw wil dan ook in gesprek over structurele maatregelen ‘met alle betrokkenen in de asielketen’.