RIVM waarschuwt voor smog in zuiden van het land

Door smog kan de luchtkwaliteit donderdag vanaf de namiddag slecht worden in Noord-Brabant en Limburg. Daarvoor waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ‘Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hier last van hebben.’ Het advies aan mensen die bijvoorbeeld astma of andere luchtwegaandoeningen hebben is binnenblijven en niet te veel zware lichamelijke inspanningen verrichten.