Unibail-Rodamco-Westfield stijgt na vastgoeddeal, Alfen ook hoger

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield was donderdag bij opening van de beurs in Amsterdam de sterkste stijger in de AEX-index. De onderneming maakte bekend winkelvastgoed in Californië definitief van de hand te hebben gedaan. Verder was energiespecialist Alfen een opvallende stijger na cijfers.

Het aandeel Unibail stond kort na de openingsbel ruim 4 procent hoger. Op het verkochte Santa Anita werd een prijskaartje van 537,5 miljoen dollar geplakt. Unibail heeft als doel voor 4 miljard dollar aan vastgoed te verkopen. Daarvan is bijna 3,2 miljard dollar gerealiseerd.

Chipfondsen ASML, ASMI en Besi stonden bij de stijgers in de AEX-index ondanks een tegenvallende handelsupdate van het Amerikaanse Nvidia. Die chipmaker kwam vooral met teleurstellende prognoses, waarmee de zorgen over een zwakkere chipmarkt toenamen. Zwaargewicht ASML won 0,2 procent. ASMI en Besi wonnen tot 1,2 procent. De AEX-index stond na een paar minuten handelen 0,6 procent hoger op 717,77 punten. Levensmiddelenconcern Unilever verloor 0,5 procent en was daarmee de sterkste daler.

Shell

Shell won 1,2 procent. Het olie- en gasconcern maakte bekend een langjarige overeenkomst te hebben getekend met Energy Transfer voor de afname van vloeibaar gemaakt aardgas van het lng-project Lake Charles in de Verenigde Staten.

Alfen won bij de middelgrote fondsen dik 6 procent. De onderneming wist de omzet flink op te voeren, geholpen door de grote vraag naar laadpalen. Naast de omzet verbeterde ook de winstgevendheid. Alfen is ook positiever gestemd over het hele jaar. De MidKap ging, geholpen door de koerssprong van Alfen, 1,2 procent vooruit tot 958,73 punten.

Duitse economie

De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent. Frankfurt won 0,8 procent na het bericht dat de Duitse economie in het tweede kwartaal toch een bescheiden groei liet zien. Bij een eerder raming werd nog een stagnatie gemeld.

Het Noorse Yara, een van ‘s werelds grootste kunstmestproducenten, gaat zijn productie noodgedwongen verder terugschroeven als gevolg van de torenhoge gasprijzen in Europa. De productiecapaciteit in Europa wordt verlaagd tot ongeveer 35 procent, maakte Yara bekend. Het aandeel Yara steeg in Oslo 0,1 procent.

De euro was weer iets meer waard dan de dollar en noteerde op 1,0017 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 95,29 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder, op 101,80 dollar per vat.