Dodental aanval Russen op treinstation Oekraïne stijgt tot 25

Een Russische raketaanval op een treinstation in Oekraïne heeft aan 25 mensen het leven gekost, 31 personen raakten gewond. Dat maakten de Oekraïense autoriteiten bekend na afloop van de zoek- en reddingsoperatie. Een passagierstrein werd geraakt. Onder de doden zijn twee kinderen. Meerdere mensen zouden in een auto zijn verbrand.

De Russen bestookten volgens Kiev het treinstation van Chaplyne in de centrale regio Dnipropetrovsk woensdag op de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag, precies een half jaar na de Russische invasie in het land. De Oekraïense president Volodimir Zelenski maakte de aanval bekend toen hij per videoverbinding de VN-Veiligheidsraad toesprak.

De Verenigde Staten en de Europese Unie veroordeelden de aanval op burgers.