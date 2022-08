Duitse economie liet in tweede kwartaal toch kleine groei zien

De Duitse economie is in het tweede kwartaal iets veerkrachtiger gebleken dan aanvankelijk gedacht. De grootste economie van Europa liet in de meetperiode een bescheiden groei van 0,1 procent noteren ondanks de tegenwind door de oplopende inflatie en de verdere impact van de oorlog in Oekraïne. Bij een eerdere raming werd nog gemeld dat de economische vooruitgang tot stilstand was gekomen. De expansie in het tweede kwartaal werd vooral aangedreven door overheidsuitgaven. Toch droegen ook huishoudens bij aan de groei.