Blik op chipfondsen op Damrak na mindere vooruitzichten Nvidia

Chipfondsen staan donderdag op de aandelenbeurzen in Europa in de schijnwerpers, nadat de Amerikaanse chipproducent Nvidia met een handelsupdate kwam. Vooral de prognose viel daarbij tegen. In Amsterdam drukt dat mogelijk op de koersen van AEX-fondsen als chipmachinemaker ASML en chiptoeleveranciers ASMI en Besi. Verder kwam een keur aan vooral kleinere bedrijven in Amsterdam nog met cijfers. Ook zijn beleggers in afwachting van het jaarlijkse symposium over het economische beleid van de Amerikaanse Federal Reserve in Jackson Hole.