China komt met miljardenpakket om economische groei aan te jagen

China steekt nog eens 1 biljoen yuan, omgerekend ruim 146 miljard euro, in de economie om daarmee de groei aan te jagen. De financiering is grotendeels gericht op infrastructuuruitgaven.

Beijing kondigde verschillende maatregelen aan. Zo wordt 300 miljard yuan aan banken overgemaakt. Dat geld is bedoeld voor investeringen in infrastructuurprojecten en komt bovenop de 300 miljard yuan die eind juni al was aangekondigd. Lokale overheden krijgen daarnaast 500 miljard yuan aan speciale obligaties toegewezen.

De steun is ook gericht op energieopwekking. Door de grote droogte is er in China sprake van energieschaarste. Beijing stelde dat energiebedrijven 200 miljard yuan aan obligaties zullen mogen verkopen. Daarbovenop wordt nog eens 10 miljard yuan aan subsidies aangeboden aan de landbouwsector.

Kenners menen dat het nieuwe pakket niet voldoende zal zijn om de groei van de tweede economie dusdanig aan te jagen om de officiële doelstelling van 5,5 procent te halen. Daarvoor zijn de problemen in China te groot, zo klinkt het. De Chinese economie gaat gebukt onder de ineenstorting van de vastgoedmarkt. Daarnaast wordt de groei geremd door de strenge coronamaatregelen. China hanteert een zero-covidbeleid om infecties uit te bannen. Beleidsmakers in China lieten eerder al doorschemeren dat het voor het land een hele kluif zal worden om de doelstelling van 5,5 procent groei te halen.