Californië stemt over einde benzineauto per 2035

Wetgevers in de Amerikaanse staat Californië stemmen donderdag over een plan om vanaf 2035 geen nieuwe benzineauto’s meer te verkopen. Gouverneur Gavin Newsom, die dat in 2020 voor het eerst opperde, spreekt over ‘het begin van het eind voor de traditionele verbrandingsmotor’.

The New York Times, die over de plannen bericht, noemt Californië niet alleen de grootste automarkt van de Verenigde Staten, maar ook een voorbeeld voor andere Amerikaanse staten. Als de wetgevers de plannen goedkeuren, en daar heeft het wel alle schijn van, is de kans groot dat lagere emissienormen uiteindelijk voor een derde van de gehele Amerikaanse automarkt gaan gelden.

‘Iedereen verdient het om een auto te hebben waar je kinderen geen astma van krijgen’, stelde Newsom toen hij de plannen in september 2020 voor het eerst introduceerde. Hij noemt de wetgeving ‘een van de belangrijkste stappen voor het verdwijnen van de uitlaat zoals we die nu kennen’. De Democratische gouverneur wees onder meer op de verregaande gevolgen van klimaatverandering, die mede worden veroorzaakt door de uitlaatgassen van traditionele verbrandingsmotoren.

Volgens The New York Times staan in de woensdag vrijgegeven gedetailleerde plannen dat alle auto’s die per 2035 worden verkocht, vrij zijn van schadelijke stoffen. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik van een elektrische motor of aandrijving op basis van waterstof. Daarnaast zijn er tussentijdse doelen. Zo moet 35 procent van de nieuwe auto’s die per 2026 wordt verkocht aan de regels voldoen, in 2030 gaat het om 68 procent.

Volgens persbureau Bloomberg is momenteel 15 procent van alle nieuw geregistreerde auto’s in Californië elektrisch.